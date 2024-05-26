شكرا لقرائتكم خبر قافلة التمويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، أن الغرفة مع اتحاد الغرف السعودية نظمت هذه الورشة، بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وكفالة، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن هدف الورشة عم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية، والتي تأتي انطلاقا من دور غرفة الطائف واتحاد الغرف السعودية، في تمكين ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من الدعم المالي المقدم من الجهات والصناديق الحكومية.
وقدمت الجهات المشاركة خلال ورشة العمل، تعريفا شاملا بخدمات التمويل المقدمة من الجهات المشاركة في القافلة، وكيفية استفادة المنشآت التجارية منها، بما يساعدها على تنمية وتوسيع أنشطتها وعملياتها التجارية.
إضافة إلى المشاريع الجديدة، وآلية التقديم على القروض، والمجالات المتاحة، وطرق سداد التمويل.
كانت هذه تفاصيل خبر قافلة التمويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.