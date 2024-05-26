قافلة التمويل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة الطائف، أمس، استهدفت عددا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال.

وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، أن الغرفة مع اتحاد الغرف السعودية نظمت هذه الورشة، بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وكفالة، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلى أن هدف الورشة عم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية، والتي تأتي انطلاقا من دور غرفة الطائف واتحاد الغرف السعودية، في تمكين ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من الدعم المالي المقدم من الجهات والصناديق الحكومية.

وقدمت الجهات المشاركة خلال ورشة العمل، تعريفا شاملا بخدمات التمويل المقدمة من الجهات المشاركة في القافلة، وكيفية استفادة المنشآت التجارية منها، بما يساعدها على تنمية وتوسيع أنشطتها وعملياتها التجارية.

إضافة إلى المشاريع الجديدة، وآلية التقديم على القروض، والمجالات المتاحة، وطرق سداد التمويل.