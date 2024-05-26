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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 15 فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدية محافظة خميس مشيط، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص». وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية. ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة، الدخول خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

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