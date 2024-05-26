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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات للمنشآت، عنوان ورشة عمل تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بنجران، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، وذلك بمقر الغرفة بالمنطقة. تتناول الورشة ماهية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات للمنشآت، التعريف بالمبادرة والمبالغ المشمولة بها، وآلية الاستفادة منها وخطوات التقديم، وشروطها وضوابطها، وكيفية التقديم عليها، وإنهاء الإجراءات الكترونيا.

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