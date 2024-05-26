مطار الرياض الأول في تقييم الخدمات خلال أبريل بنسبة التزام 82%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنويا، في تقييم أداء المطارات خلال أبريل الماضية، بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 82%.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للطيران المدني الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أبريل 2024م، تفوق مطار الملك خالد الدولي على مطار الملك عبدالعزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة على نسبة 91% حيث تفوق مطار الملك فهد الدولي على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير.

وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويا، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانيا بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار أبها الدولي على مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان في نسب تحقيق المعايير.

وحصل مطار القيصومة الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا، بنسبة التزام 100% متفوقا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة القدوم.

وحقق مطار عرعر المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله نسبة 100%، متفوقا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

ويستهدف التقرير الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على 11 معيارا أساسيا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، ومعايير عدة أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.