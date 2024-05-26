978 مليونا في حسابات مستفيدي «سكني» لمايو

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وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعما لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى مايو 2024، بلغ نحو 59.5 مليار ريال.
وقال بن ماضي إن برنامج الدعم السكني يتيح حلولا وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة، منها تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى داعمة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، مؤكدا على أهمية التزام مستفيدي «البناء الذاتي» بتحديث مراحل بناء منازلهم من خلال الخدمة الالكترونية المتاحة على البوابة الالكترونية للصندوق لضمان استمرارية الدعم السكني.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الالكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة، وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
دعم مستفيدي برنامج «سكني»
- 978 مليون ريال دعم مايو لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة
- 59.5 مليار ريال إجمالي الدعم المحول منذ يونيو 2017 حتى مايو 2024
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