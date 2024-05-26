شركة تطوير المربع الجديد تدعو المقاولين العالميين لإنجاز أعمال «المكعب»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت شركة تطوير المربع الجديد - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - كبار المقاولين في العالم للمشاركة في إنجاز صرحها الشامخ «المكعب»، الذي يعد رمزا وركنا أساسيا في وجهة المربع الجديد في الرياض، والمتميز بتقنياته وتصميماته البصرية المبتكرة، ليشكل أحد أكبر الصروح المعمارية المبنية في العالم.

وتتوقع الشركة أن يكون 2024 مليئا بالإنجازات في مسار إنشاء هذا المعلم الكبير، مع إتمام حفر نحو 5 ملايين م3، وترسية أعمال الأساسات الدائمة، التي من المقرر أن تبدأ في الربع الثاني من 2024، إلى جانب طرح مناقصات حزم من الأعمال الرئيسة، مما يمثل علامات بارزة في تقدم العمل في وجهة المربع الجديد.

وتدعو شركة تطوير المربع الجديد شركات المقاولات العالمية، المتخصصة في إنجاز مشاريع البناء الضخمة، من مرحلة الأعمال التمكينية وحتى مراحل البناء والتسليم، وتتطلع إلى الشراكة مع المقاولين الملتزمين بأعلى معايير التميز، وتحقيق سلامة وحماية العمال، والاستدامة والابتكار، وكذلك القادرة على اعتماد الأساليب والمنهجيات المتقدمة التي تضمن نجاح الأعمال، ومشاركة رؤية المربع الجديد الجريئة الساعية إلى بث الحياة في نموذج البناء المعماري المميز.

وتعمل الشركة على جذب اهتمام كبار المقاولين الدوليين والإقليميين والمحليين، المتخصصين في أعمال الفولاذ الهيكلي طويلة المدى، ومشاريع تصميم وبناء الواجهات الضخمة، والإنشاءات الواسعة في المناطق العامة، والبنية التحتية الحيوية، ومشاريع التكنولوجيا الرائدة.

وتدعو المقاولين المهتمين بالمساهمة في تنفيذ هذه الوجهة المبتكرة، التي ترمز إلى التراث الثقافي الغني للمملكة والتزامها بالابتكار، إلى زيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على المعلومات، ومتطلبات وشروط التسجيل من خلال صفحة تسجيل الموردين الخاصة بالشركة.

ومن خلال الشراكة مع شركة تطوير المربع الجديد، ستتاح أمام المقاولين فرصة تاريخية للمساهمة في إنشاء صرح شامخ في وسط المربع الجديد في الرياض، ورمز عالمي للتميز المعماري والعمراني، يلتقي فيه الابتكار مع أفضل التقنيات الحديثة والتصاميم الفريدة التي ستمنح كل زواره تجربة استثنائية، وتلهم الأجيال المستقبلية في المملكة.

يذكر أن المكعب سيكون أحد الأيقونات العالمية، حيث تبلغ أبعاده 400 م (الارتفاع، والطول، والعرض) وسيقع في قلب العاصمة الرياض.

مقاولون عالميون لبناء المكعب:

الإنجاز يشمل:

من مرحلة الأعمال التمكينية حتى مراحل البناء والتسليم

متطلبات الشراكة مع المقاولين:

الالتزام بأعلى معايير التميز.

تحقيق سلامة وحماية العمال.

الاستدامة والابتكار.

اعتماد الأساليب والمنهجيات المتقدمة.

مشاركة رؤية المربع الجديد الجريئة.

شركات المقاولين المستهدفة: