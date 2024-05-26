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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرق الرقابية لوزارة التجارة ضبطت عمالة مخالفة في محافظة الخرج تمارس الغش التجاري، بإعادة تعبئة زيوت السيارات المستعملة، وتخبئها في مستودع تم تحويله إلى «حوش غنم»، في محاولة للتمويه والتخفي عن أعين الرقابة.

ورصدت الفرق الرقابية حالة اشتباه بالتستر التجاري، وأغلقت بالتعاون مع الجهات الأمنية والدفاع المدني الموقع، وأحالت المخالفين لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر.

وشملت المضبوطات 600 برميل زنة 270 لترا، معبأة وجاهزة للبيع، ونحو 70 برميلا فارغة، إضافة إلى 60 خزانا معبأ من الزيوت المستعملة، و5000 ملصق يحمل علامات شركات معروفة، و1000 غطاء عبوات، وأدوات ومكائن تستخدم في الغش، وطباعة بيانات غير صحيحة.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين.