شكرا لقرائتكم خبر الجدعان يشارك بـ4 جلسات لاجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك وزير المالية محمد الجدعان في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع تحت الرئاسة الإيطالية، الذي عقد خلال الفترة 23-25 مايو 2024م بمدينة ستريزا في إيطاليا.

وحضر الجدعان أربع جلسات تناولت الوضع الاقتصادي العالمي، ففي جلسة «الذكاء الاصطناعي والتنمية: التحديات والفرص»، أكد التزام المملكة بدورها المحوري في تطوير التقنية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة عالميا.

وأوضح في جلسة «احتياجات التمويل للدول منخفضة الدخل»، أن «النهج متعدد الأبعاد» المقترح لمعالجة الديون له إمكانات كبيرة، حيث تسهم في إيجاد الحيز المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وإحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة.

أما في جلسة «مبادرات التنمية، مع تسليط الضوء على قارة أفريقيا»، أشار الجدعان إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب وأرضها الطبيعية الغنية بالموارد، فيما بين في جلسة «المدفوعات العابرة للحدود»، أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في العام 2020م اتفقت على خطة عمل واضحة لدعم المدفوعات عبر الحدود، ونتج عن ذلك إنشاء مجموعة تنسيق المدفوعات عبر الحدود لتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية بهدف تحسين ترتيبات المدفوعات عالميا، ومن المهم البناء على ما هو قائم من جهود في هذا الشأن.

والتقى الجدعان على هامش أعمال الاجتماع عددا من الوزراء وقادة المنظمات العالمية، وناقش معهم أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

المشاركة في 4 جلسات:

1 - جلسة «الذكاء الاصطناعي والتنمية: التحديات والفرص»

أكد التزام المملكة بدورها المحوري في تطوير التقنية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة عالميا.

2 - جلسة «احتياجات التمويل للدول منخفضة الدخل»

أوضح أن «النهج متعدد الأبعاد» المقترح لمعالجة الديون له إمكانات كبيرة، حيث تسهم في إيجاد الحيز المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وإحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة.

3 - جلسة «مبادرات التنمية، مع تسليط الضوء على قارة أفريقيا»

أشار إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب وأرضها الطبيعية الغنية بالموارد.

4 - جلسة «المدفوعات العابرة للحدود»

أفاد أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في 2020م اتفقت على خطة عمل واضحة لدعم المدفوعات عبر الحدود، ومن المهم البناء على ما هو قائم من جهود في هذا الشأن.