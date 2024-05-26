تفاهم بين غرفة أبها وصحة عسير لتحفيز الاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏وقعت غرفة أبها مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير؛ بهدف تحفيز الاستثمار والتسويق في القطاع الصحي بالمنطقة.

ووقع المذكرة أمين عام غرفة أبها الدكتور رياض آل عقران ومدير عام صحة عسير الدكتور عبدالله الموسى، والتي تضمنت تجهيز فرص الاستثمار بالقطاع الصحي و التسويق لها، والترويج للسياحة الاستشفائية، مع التحديث الدوري للفرص الاستثمارية، إضافة لتنظيم الفعاليات والمعارض، ودعوة المستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية الصحية بعد إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها.

في سياق آخر نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، فعالية «سوق روّاد الأعمال» ضمن برنامج «رائد أعمال المستقبل»، بمشاركة 30 طالبا وطالبة من تعليم عسير. ‏

وأوضح مدير تعليم المنطقة فهد عقالا، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات التي يحتاجها رائد الأعمال في مسيرته الريادية ضمن ثلاثة مسارات يأتي سوق رواد الأعمال أحدها، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات الريادية اللازمة لبناء وتطوير مشاريع ابتكارية، إضافة إلى تطوير وتنمية العقلية الريادية لديهم؛ لإيجاد جيل ناشئ مبتكر يحتضن رواد أعمال المستقبل، والممارسة التطبيقية من خلال سوق رواد الأعمال الناشئين، مشيرا إلى أنه يستهدف طلاب التعليم العام بجميع مراحلهم.

يذكر أن سوق روّاد الأعمال هو معرض تفاعلي يقام في عدة مدن حول المملكة، ويحتضن كل معرض 30 ركنا، حيث يقوم الطلاب والطالبات أصحاب المشاريع بعرض منتجاتهم وخدماتهم وبيعها لزوار السوق؛ بهدف ممارسة مهارات البيع والتفاوض وتطويرها على أرض الواقع.