المملكة تحصد جائزة أفضل جناح في المنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت المملكة بختام مشاركتها في أعمال وفعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، والذي أقيم في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة من (18 - 25) مايو 2024، جائزة أفضل 3 أجنحة مشاركة في المعرض المصاحب للمنتدى، مقدمة تجربة فريدة في إبراز جهودها لتطوير قطاع المياه، وإسهاماتها الإقليمية والدولية في دعم قضايا المياه وإيجاد الحلول لها، خلال استعراض أبرز منتجات وابتكارات منظومة المياه بالمملكة.

وختم وفد المملكة الذي ترأسه نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله)، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، مشاركته المميزة في المنتدى، بتحقيق كثير من المكاسب الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تعزيز وتفعيل الشراكات، وتبادل الخبرات والمعارف مع عدد من دول العالم الأعضاء في المنتدى، إذ عقد الوزير الفضلي كثيرا من اللقاءات الثنائية، لبحث سبل التعاون المثمر في مجالات المياه والري والبيئة، مع نظرائه في الدول الأعضاء، وتقديم الدعوة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة للمنتدى التي تستضيفها المملكة في 2027.

واستفادت المملكة من هذا التجمع العالمي الكبير لرؤساء الحكومات، والوزراء، والمسؤولين، والمنظمات الدولية، وأصحاب المصلحة في مجال المياه، لتقديم الدعوة لهم للانضمام إلى عضوية المنظمة العالمية للمياه، التي أعلن عن تأسيسها سمو ولي العهد في سبتمبر 2023، ومقرها الرياض، لتوحيد الجهود العالمية في التعاون لمعالجة قضايا المياه.

كما شهد حفل ختام المنتدى، تسلُّم المملكة رسميا ملف استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي يقام بالرياض في 2027، تحت شعار «العمل لغد أفضل»، إذ تمثل الاستضافة خطوة ملهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال المياه، والحفاظ على مواردها، وترسخ الدور الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.