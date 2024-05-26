شكرا لقرائتكم خبر فيتش ترفع تصنيف السعودية للكهرباء الائتماني إلى +A ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو مساو لدرجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، أن التصنيف يعد شهادة على الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الشركة لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية.

وهو ما يعكس السجل المالي القوي للشركة وتبنيها لأفضل ممارسات الحوكمة، واتساقها مع توجيهات وزارة الطاقة واستراتيجية استدامة الطاقة الكهربائية للمملكة، مؤكدا التزام الشركة بالحفاظ على التميز في الخدمة وتحقيق الدور المحوري في توفير الطاقة الكهربائية لمستقبل السعودية.

من جانبها بينت وكالة «فيتش» أن التصنيف الجديد جاء انعكاسا لعوامل رئيسية عدة، منها اتخاذ القرارات السليمة، والدعم الحكومي القوي، والانسجام مع السياسة الوطنية، إضافة إلى ملكية الحكومة بنسبة 81%، وجهود «السعودية للكهرباء» في تحقيق استدامة الطاقة وإزالة الكربون في السعودية.

ويبرز التصنيف الجديد لـ»السعودية للكهرباء» سجلها المالي المستقر الذي تم دعمة من خلال تحويل 168 مليار ريال سعودي من التزامات الشركة إلى أداة حقوق ملكية مشابهة للأسهم، وتحسن القدرة على تحمل الرفع المالي، ووضوح التدفقات النقدية في نموذج عملها الحالي، ودورها الحيوي في خطط الطاقة في المملكة.

وكثفت الشركة خلال الربع الأول من 2024 خطط النمو ببرنامج إنفاق رأسمالي طموح بقيمة 10.5 مليارات ريال سعودي في مشاريع التوليد والنقل والتوزيع، مؤكدة التزامها بتسريع الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة، بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء.

وسجلت الشركة في الربع الأول من 2024 إيرادات بلغت 15.9 مليار ريال سعودي، وزيادة بنسبة 9.1% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 6.8 مليارات ريال سعودي، وزيادة بنسبة 87% في صافي الربح إلى 897 مليون ريال سعودي وذلك بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

أسباب التصنيف الجديد: