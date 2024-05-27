شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروعات للأدوية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمصانع شركة القاهرة للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروعات تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بشركة القاهرة للأدوية

في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الصناعات الدوائية، واستمراراً للجولات الميدانية المستمرة للوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج التى يجرى تنفيذها في جميع القطاعات التابعة ومنها مشروعات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي لدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمصانع شركة القاهرة للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، بحضور الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتورة أمانى هارون المشرف على مشروع التطوير بالشركات، والدكتور ياسر فوزى العضو المنتدب التنفيذى لشركة القاهرة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة لخطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

وزير التجارة يبحث مع رئيس صندوق التنمية الحضرية سبل تحقيق التنمية الصناعية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية حيث استعرض اللقاء سبل تعاون الوزارة مع الصندوق فيما يخص تقديم الدعم الفني اللازم للمنطقة الحرفية التابعة للصندوق بمنشأة ناصر.

وقال الوزير إن الصندوق أقام منطقة حرفية في منشأة ناصر على مساحة 60 فدانا، حيث تضم المنطقة ورش بإجمالي 905 ورشة بمساحات متنوعة تبدأ بنحو 20 متر مربع وحتى 160 متر مربع، إلى جانب وجود مدرسة فنية لتدريب العاملين بالمنطقة وممشى تجاري لتسويق منتجات المنطقة ومركز لتنمية الصناعة بما يسهم في توفير سلاسل التوريد بالمنطقة.

وأوضح سمير أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة ستتفقد المنطقة الأسبوع المقبل للوقوف على احتياجاتها من الدعم والاستشارات الفنية اللازمة لتوزيع وتصنيف الورش لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة بما يتوافق مع المعايير الصناعية والبيئية ويخدم المنطقة والمناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن اللجنة ستضم اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية، واللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب استثمارات هولندية فى الهيدروجين الأخضر



قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة ترويجية لجذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر.

وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في القمة العالمية للهيدروجين التي عقدت في مدينة روتردام بهولندا، والتي تعد الحدث الأبرز في مجال الطاقة الخضراء في القارة الأوروبية.

وناقش الحضور سبل دعم التحول في مجال الطاقة وتعظيم دور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في تحقيق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيسة الميثاق العالمى بأفريقيا لاستكشاف فرص التعاون

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تولولوبي لويس تاموكا، رئيس الميثاق العالمي للأمم المتحدة بأفريقيا، حيث شهد اللقاء استكشاف أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact، في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2023-2027.

وفى مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بتاموكا، وهنأتها على انعقاد النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، فى ضوء ما يمثله من أهمية تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص فى مصر على تبني ممارسات الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.