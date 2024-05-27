شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" تطلق أول حدث رياضي للقفز بالمظلات في مدينتي.. إشادات كبيرة بـ "Fly over Madinay" وحفل مميز لـ "مسار إجباري" في ختام الحدث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ مايو، انطلقت فعاليات " Fly over Madinaty " ، وهو حدث رياضي فريد من نوعه لمحبي المغامرة ورياضة القفز بالمظلات يقام لاول مرة في مدينتي. وتم تنظيم الحدث بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و Skydive Pharaohs المتخصصة في تنظيم فعاليات القفز بالمظلات .

وتضمنت الفعاليات نوعين من القفز بالمظلات ، الأول كان القفز الحر من مسافة 13 ألف قدم ، وشارك فيه 25 شخصا . أما النوع التاني من القفز فكان بمظلات "الباراموتور" بمشاركة 15 شخصا ونفذوا القفزة من مسافة 4 آلاف قدم .

وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم وجمال مدينتي من السماء وأعربوا عن إعجابهم بتجربة القفز بالمظلات التي تمت لأول مرة في مدينتي، ويهدف الحدث الرياضي "Fly over Madinaty" إلى تشجيع السياحة الرياضية وجذب محبي المغامرات من داخل وخارج مصر وتوفير تجربة مثيرة وممتعة للمشاركين .

وتعكس إقامة الحدث الإمكانيات الكبيرة وجودة المرافق والبنية التحتية التي تتمتع بها مدينتي والتي تتيح ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية لتكون مدينتي نقطة جذب للسياحة الرياضية ومقصدا لاقامة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية .

وفي ختام الحدث تم تنظيم احتفالات كبيرة في اوبن اير مول مدينتي ، تضمنت عروض وفقرات لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة إلى حفل كبير لفريق "مسار إجباري" والذي شهد إقبالاً كبيراً من سكان مدينتي



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