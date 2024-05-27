شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة القاهرة للتصنيع الزراعي بقيمة 13.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة القاهرة للتصنيع الزراعي خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 641.5 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة سنا مصر للتنمية والاستثمار بحجم تداول 42.3 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة محمد فكري عامر (عامر فيجن للتصميمات الهندسية والمقاولات) بحجم تداول 16.6 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 929.3 ألف سهم بقيمة 22.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 62 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 729.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.16%، والعرب على 7.93%، واستحوذت المؤسسات على 24.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 242.5 مليون جنيه، 504.9 ألف جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 327.3 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 27539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 33769 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 6038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8735 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 6943 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة.