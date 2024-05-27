شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت الفندقية": لدينا 262 فندقا عائما ونسعى للوصول لـ300 بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن منتج السياحة النيلية يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري Exclusive Product لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذوي الطبيعة الخاصة والإنفاق المرتفع.

وأضاف في تصريحاته لـ"الخليج 365" بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بالاهتمام بملف السياحة النيلية وزيادة عدد الطاقة الفندقية لمواكبة الطلب على هذا المنتج الفريدة الموجود بمصر، قمنا بإعداد حصر بعدد المنشآت العائمة المتوقفة عن التشغيل تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها إما بحث مالكيها على إعادة تشغيلها، أو اتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء التراخيص وإعادة طرحها لمستثمرين جادين يستطيعون تشغيلها.

وكشف عن وضع مجموعة من الشروط الخاصة منها جدية التنفيذ خلال سنتين ومجموعة شروط أخرى، مشيرًا إلى أن لدينا حاليًا 262 فندقا عائما، ونسعى للوصول إلى تشغيل 300 خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تضافر الجهود سواء من قبل الوزارة أو الوزارات والجهات المعنية المختلفة أو القطاع السياحي الخاص لتطوير منتج السياحة النيلية وتحقيق النمو المستهدف منه.