شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 26-5-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: ليسيكو مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وسيتي للتحاليل الطبية، وكونتكت المالية القابضة.



البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.853 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 729.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.16%، والعرب على 7.93%، واستحوذت المؤسسات على 24.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 242.5 مليون جنيه، 504.9 ألف جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.2 مليون جنيه، 327.3 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 27539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 33769 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 6038 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8735 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 6943 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 19.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 18.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%.

- القلعة للاستثمارات امالية بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 9.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.58%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 3.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 1.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.76%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.78%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 14.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.332 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 44.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.