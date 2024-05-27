شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البتروكيماويات بغزة: دور مصر متواصل لوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسامة الحاج أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز بغزة دولة فلسطين، بجهود مصر الدائمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدفاع عن عمال وشعب فلسطين، وهذا هو التجسيد الحقيقى للموقف الشعبى والرسمى المصرى من القضية الفلسطينة التى دائما تقف بجانب نضالنا فى كافه المحافل ضد الاستعمار الصهيونى.

وأضاف أسامة الحاج أحمد لـ"الخليج 365" لقد كان هناك دور مميز لعمال وشعب مصر الشقيقة وحكومتها ورئاستها فى حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال الصهيونى، حيث منعت مصر تهجير شعبنا من أرضه، وعكفت دائما على إدخال المساعدات والمواد الغذائية منعا لحدوث كارثة إنسانية ومجاعة حقيقية وتقوّم بجهد جبار من أجل وقف الحرب على شعبنا.

أشار إننا نثمن دور مصر المتواصل ونعمل معا وسويا على طريق الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس.

يشار أن جهود مصر نجحت اليوم فى إعادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم بعد توقف 20 يوما.