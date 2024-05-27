شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 تريليون جنيه حجم استثمارات 2024 والتخطيط: زيادة حجم الاستثمار الخاص لـ37.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة العام المالى 24/2025 زيادة فى حجم الاستثمارات، حيث من المتوقع أن يغلق العام الحالى على استثمارات بقيمة 1.5 تريليون جنيه لتصل العام القادم إلى 1.987 تريليون جنيه كاستثمارات كلية، وحول تطور الاستثمارات بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى فمن المستهدف أن تصل إلى نسبة 13% كإجمالى استثمار موضحة أنه يعد رقم متواضع بالنسبة لحجم النمو المستدام المراد تحقيقه.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة حجم الاستثمار الخاص ليبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكليّة حوالى 37.3% ومستهدف 49% العام القادم استثمار خاص.



وفيما يخص هيكل الاستثمارات العامة بخطة عام 2025/24 .أوضح التقرير أن الاستثمارات العام من المستهدف أن تبلغ تريليون جنيه حيث تم وضع سقف للاستثمارات العامة ليشمل كل مؤسسات الدولة وذلك بهدف احتواء التضخم، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومى 496 مليار، والهيئات العامة والاقتصادية 333 مليار، وشركات قطاع الأعمال العام 60 مليار والاستثمارات المركزية 111 مليار.

وحول هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالى 2025/24، أشار التقرير إلى أن استثمارات الجهاز الحكومى تشمل 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، أن أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية موجهه للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحة أنه لأول مرة تزيد الاستثمارات الموجهه للتنمية البشرية للصحة والتعليم والشباب والثقافة حيث تصل إجمالى الاستثمارات الموجهه لها 53% من إجمالى الاستثمارات، وبلغت الاستثمارات الموجهة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى 25.4%.