شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر يومين.. انطلاق أعمال اللجنة السعودية النمساوية بفيينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الاثنين أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا.

ويضم وفد المملكة 22 جهة من القطاع العام برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل من فاضل الإبراهيم.

وتتضمن أعمال اللجنة التي تستغرق يومين، سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي. تعزيز التعاون الاقتصادي ويرأس اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة من الجانب السعودي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية وللعمل والاقتصاد النمساوية فلوريان فرواشر.

وتركز أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية.

ومنذ إنشائها في عام 2004، أسهمت اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.