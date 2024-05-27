شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. أسعار النفط تقترب من أدنى مستوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة خسائر أسبوعية، بلغت نسبتها نحو 2.2% لخام برنت ونحو 2.9% لخام غرب تكساس، وتقترب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وذكر التقرير أن أهم العوامل الرئيسية التى تسببت فى انخفاض أسعار النفط الخام تضمنت اقتراب السوق النفطية من حالة Contango، وهي الحالة التي ترتفع فيها قيمة العقود المستقبلية للنفط الخام عن قيمة العقود لأقرب شهر استحقاق، فى ظل انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات الفورية، ومن ثم تبدأ شركات الطاقة في تخزين النفط.

وتابع التقرير ان أهم العوامل الرئيسية التى تسببت فى انخفاض أسعار النفط تضمنت أيضا ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير متوقع بلغ حوالي 1.8 مليون برميل، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.

وذكر التقرير ،التوقعات بشأن إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية استمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب في أكبر مستهلك عالمي للنفط.

أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدث من انخفاض أسعار النفط الخام فتضمنت التوقعات بأن تحافظ مجموعة أوبك + على سياساتها الإنتاجية الحالية، وتمدد التخفيضات الإضافية الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من عام 2024.

وتابع التقرير،انخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، تزامناً مع ارتفاع إمداداته وهو مؤشر للطلب، إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر 2023، بلغ حوالي 9.3 مليون برميل ،حيث انتعش نشاط مصافي التكرير ليصل معدل تشغيلها إلى ثاني أعلى مستوى خلال العام الحالي وهو 91.7%، كما تزايد تخزين الموردين للجازولين قبل عطلة يوم الذكرى (Memorial Day) التي تعتبر بداية موسم القيادة الصيفي.