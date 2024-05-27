شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لسلاسل التوريد العالمية أن تتغلب على اضطرابات الشحن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه مع انعقاد منتدى الأمم المتحدة العالمي لسلسلة التوريد، تحصل صحيفة The Weekly Tradecast على تحديث حول اضطرابات الشحن التي تزيد من التحديات العالمية، وذلك مع جان هوفمان رئيس فرع لوجستيات التجارة في المنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة للتجاة والتنمية، أن السفن تحمل حوالي 80% من البضائع على مستوى العالم – من الإنتاج إلى الاستهلاك، ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أدت الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر إلى تحويل كميات كبيرة من حركة المرور من أحد أهم طرق الشحن المختصرة في العالم.

ويعاني طريق مختصر آخر ــ قناة بنما ــ من اضطرابات خاصة به، حيث يؤدي انخفاض مستويات المياه إلى انخفاض عدد وحجم السفن التي يمكن أن تمر عبرها.

كانت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وجان هوفمان، رئيس فرع لوجستيات التجارة في المنظمة، موجودين للتو في بنما.

