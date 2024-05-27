شكرا لقرائتكم خبر عن بورصه الدواجن اليوم.. الفراخ البيضاء ترتفع والبيض يواصل استقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الاثنين حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق تسليم أرض المزرعة إلى مستويات تراوحت بين 90 و91 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 98 إلي 105 جنيها بسبب زيادة النفوق فى المزارع جراء موجة الحر الحالية.



ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 101 و 102 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 78 إلى 80 جنيها.



ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 98 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 100 جنيها وقد يصل الي 105 جنيها في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

فى ذات السياق استقرت أسعار البيض فى السوق المصرى لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للابيض و 120 للأحمر و 125 للبيض البلدى.