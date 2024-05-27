شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-5-2024، في عدد من البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر 46.90 للشراء، 47 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.90 جنيه للشراء، 47 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

46.89 جنيه للشراء.

46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.