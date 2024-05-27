شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بدمياط .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS ، والذى يستهدف تطوير عدد من مدارس التعليم الفنى والتقنى، طبقًا للمعاير الدولية، بمختلف أنحاء الجمهورية، وفى المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتى يحتاجها سوق العمل .

وفى هذا الإطار، تم البدء فى تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية بدمياط وتحويلها إلى مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، فى مجالى الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة البدء فى تطوير التعليم الفنى والتقنى لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.

وإليكم فيديو توضيحى للمدرسة والأنشطة التى تقدمها للطلاب .



