شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مؤتمر صحفى بالاتحاد العام للغرف التجارية لبحث مستجدات سوق السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إقامة مؤتمر صحفي موسع بمقر الاتحاد لبحث مستجدات سوق السيارات في مصر .

وأضاف بلبع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا الاجتماع يعد السادس للجنة السيارات، حيث سيتم مناقشة الرؤية المستقبلية لشعبة السيارات في القطاع، بالإضافة إلي دراسة وضع السوق الحالي وفقا لمستجدات سعر الدولار وأخيرا دراسة الوضع الحالي لسوق السيارات الكهربائية في مصر.

مضيفا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار دور الأمجاد العام للغرف التجارية لدعم قطاعات السيارات والصناعات المغذية للسيارات وفي ظل توجيهات الرئيس علي الفتاح السيسي لتذليل كل العقبات التي تعترض القطاع في مصر.



