شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يتراجع 120 جنيها مسجلا 24800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 120 جنيها مسجلاً 24800 جنيها، مقابل 24920 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة فى سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24800 جنيه وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.



