شكرا لقرائتكم خبر عن منى فؤاد: التوصل إلى تنمية مستدامة هدف مؤتمر الابتكار فى صناعة المنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم الرئيس التنفيذى لمؤتمر "الابتكار المستدام فى صناعة المنسوجات لإنقاذ الكوكب من أجل مستقبل صافى الانبعاث الصفرى"، أنه تم إطلاق هذه النسخة تحت عنوان الابتكار المستدام في صناعة المنتوجات تحت رعاية كريمة من وزارات البيئة والشباب والأزهر، لافتة إلى أننا نهدف لتقديم الحلول المنكرة لقضايا البيئة والمناخ، بما يتوافق مع اهتمام الدولة المصرية بالمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وأضافت في كلمتها أن المؤتمر يسلط الضوء حول كيفية عمل العلامات التجارب مقابل أهداف المناخ.

ومع بحث أهم المعوقات التي تواجه توسيع نظام الري وكيفية مواجهة التحديات في سلسلة التوريد بدء من التصميم والمشتريات المستدامة، إلى قواعد استخدام المواد الكميائية.

وقالت إن المؤتمر يسلط الضوء على طرق تقليل العلامات التجارية تأثرائها اللوجستية من ادارة المخزون إلى الشحن الاخضر، وذلك للخروج بخارطة طريق لانشاء أنظمة بيئية مستدامة.

