شكرا لقرائتكم خبر عن هشام بدر: مشاركات متميزة للمحافظات فى مبادرة المشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تشهد مشاركات متميزة من شباب مختلف المحافظات عبر أفكار مبتكرة ومتنوعة، كلها تدعم المشروعات الخضراء .

جاء ذلك خلال مؤتمر الابتكار المستدام في صناعة الغزل والنسيج .

استعرض هشام بدر العديد من قصص النجاح المتنوعة في المبادرة، داعيا الجميع للمشاركة فيها والسعى إلى الفوز، ولا سيما في ظل تمويل العديد من المؤسسات الدولية لبعض المشروعات المتقدمة وتبنيها.

وأوضح أن مصر من الدول التي تتبني المبادرات والمشروعات الخضراء انطلاقا من استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ والمشاركة في قمة الامارات، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وباشراف من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وبالتنسيق مع نحو 6 وزارات .

وأوضح أن كل محافظة تقوم بتدريب بهدف التعامل مع اختيار المشروعات، بجانب زيادة الوعى المناخى والبيئى، لافتا إلى أن هناك مشروعات كثيرة خاصة بالنسيج والأمن المائي، منها مشروع مهم كسب في المبادرة؛ لمعرفة موضع التسريب المائي ومعرفته فورا مما يوفر 35‎%‎ من هدر المياه .

وقال إن 3817 فازوا من بين 12 ألف مشروع في المبادرة في العديد من المجالات ، منها 647 في تحويل المخلفات و674 في الطاقة و364 في المناخ، بجانب 274 في الزراعة المستدامة ، و77 في المياه و71 في المباني الخضراء وغيرها .