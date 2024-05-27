غرفة الشرقية تدعو الراغبين للمشاركة في معرض التطبيقات الإلكترونية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المنطقة الشرقية

دعت غرفة الشرقية أصحاب المؤسسات والشركات الراغبة في تطوير وتوسعة أعمالها الرقمية، وتحقيق الانتشار والتوسع في التجارة الإلكترونية، والمصممين والمبرمجين والمهتمين بمجال التطبيقات الإلكترونية للمشاركة في معرض التطبيقات الإلكترونية 2024 في نسخته الثانية والذي يُقام يوم الاثنين المقبل في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن المعرض الذي يستمر يومين، يستهدف بالدرجة الأساس روّاد ورائدات الأعمال، وأصحاب ومبرمجي التطبيقات الإلكترونية، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى لاستقطاب أكثر من 45 تطبيقًا إلكترونيًا مُميزًا.

ونوه الرزيزاء أن نجاح النسخة الأولى من المعرض كان حافزًا لمواصلة تنظيم المعرض في نسخته الثانية، متطلعًا لتحقيق النجاح لهذا المعرض نظراً لما يحتويه من أفكار ومبادرات تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في رفع الأداء للسوق المحلي وتقديم الجديد في المجال الإلكتروني.

واشترطت غرفة الشرقية على المشاركين في المعرض أن يكون المتقدم سعودي أو خليجي الجنسية، حاصلاً على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى، وأن يكون التطبيق ذا اسم واضح، ويعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون فعّالًا يعمل على جميع الأنظمة الإلكترونية المعروفة وهي:”Android-Apple store -website” كما يتيح خيارات الدفع في التطبيق، مع توفير خدمة العملاء من خلال الدردشة الفورية ومركز الاتصال.