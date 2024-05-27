شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات الصغيرة: نقدم تمويلات ميسرة للحد من الانبعاثات وحماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه من المهم إعادة استخدام المخلفات للحد من التلوث، حيث أن هناك نحو 300 مليون شخص في العالم يعملون في قطاع المنسوجات المساهم بنحو 4.2 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي وفي الوقت نفسه يلوث البيئة باستخدامه نحو 8 الاف مادة كيمائية بخلاف استهلاك المياه والانبعاثات ومياه الصرف ، والمشكلة حجمها كبير جدا.



جاء ذلك خلال مؤتمر الابتكار المستدام في صناعة الغزل والنسيج، بحضور نخبة من المسؤلين والمهتمين بالمجال .

أضاف وليد درويش إنه في حالة استغلال المنسوجات الوطنية سيقلل من الاستيراد، ويقلل من الطلب علي العملة الصعبة، بخلاف توفير فرص عمل كبيرة للشباب .

اضاف أن الجهاز يقدم تمويلات وتدريب للشباب، بهدف تنفيذ مشروعاتهم وفق رؤية مصر 2030، وكذلك الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة كافة الملوثات بالتعاون مع مختلف الوزارات، والسعى للترشيد واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الطلمبات في الزراعة، لافتا أن مخلفات الملابس هناك جهود لاعادة استخدام الملابس القديمة، وتوزيعها في مصر من خلال بعض الجهات، بجانب وجود مبادرات عالمية فى ذلك الاتجاه.



أوضح إن الجهاز له دور في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بداية من الترويج والتدريب والاختيار بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع عرض خدمات متنوعة علي المشروعات الفائزة بتمويلها ومساعدة اصحابها من خلال 33 مكتب اقليمي في 27 محافظة، وبالفعل تم التواصل مع بعضهم لبحث تمويله ومساعدتهم.



