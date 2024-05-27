شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: نمول المشروعات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد جمال ممثل اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستدامة مهمة للغاية وليست مجرد شعار، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات يمنح قروض لتحقيق مفاهيم الاستدامة ويجلب مادة خام غير ضارة ومعدات جديدة، ويقلل من التكلفة علاوة علي مساعدات فنية، والحرص علي قياس البصمة الكربونية وتحقيق المنتج المستدام، والسعي للمشروعات البيئية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر الابتكار المستدام في صناعة الغزل والنسيج، بحضور نخبة من المسؤلين والمهتمين بالمجال .

وأشار إلى أن العالم يسعي لاستخدام منتجات معاد تدويرها، بهدف الحد من الانبعاثات الضارة، مشيدا بالمؤتمر الحريص علي تحقيق الاستدامة.

ومن جانبه كشف حازم فودة، ممثل منظمة اليونيدو، إننا نسعى إلى تحقيق الاستدامة في القطن، بالتعاون مع العديد من الجهات، لافتا أن أكثر من 100براند عالمي يستخدم القطن المستدام، لأن الاستدامة ليس فقط من أجل النفاد للأسواق إنما هى أسلوب حياه.

وأضاف أن الاستدامة بالفعل محققة في القطن، لكنها منفردة وغير موثقة، ونسعى من خلال جمعية قطن مصر لحصول المزارعين علي شهادة الاستدامة من أجل ضمان وصول منتجات تلك النوعية من الأقطان للأسواق، وهذا أمر مهم للغاية.