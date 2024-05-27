شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. مبيعات محلية وعربية تقود المؤشرات للتراجع بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 27425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 33642 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11809 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 6023 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 8708 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6896 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ليسيكو مصر، وسيتي للتحاليل الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأحد ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.085 مليون وثيقة بدلًا من 3.075 مليون وثيقة.

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية المصدرة لعدد 6.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عدد 542.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، ورواد السياحة-الرواد عدد 66 ألف سهم، 16.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا 406 أسهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 164.3 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة رواد السياحة، عن شراء المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 255 ألف سهم بسعر 26.99 جنيه بقيمة إجمالية 6.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.55% إلى 11.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركات إي أف جي القابضة، كابيتال القابضة، وآسيك للتعدين-أسكوم، شراء الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة من السوق المفتوح، خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 76.5 ألف سهم خزينة، تمثل نسبة 0.15%، وشراء الثالثة 24 مليون سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، ففي قطاع الصناعة، حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 14.04 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 بنسبة انخفاض 18.8%، وبلغ صافي الربح 12.14 مليار جنيه بنسبة 3.2%.

حققت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير، إيرادات بلغت 15.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 22.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة انخفاض 30.58%، وبلغ صافي الربح 2.5 مليون جنيه مقارنة مع 2 مليون جنيه، بنسبة نمو 25.44%.

حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 314.2 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 629.3 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة انخفاض 50.1%، وبلغ صافي الخسارة 2.7 مليون جنيه مقارنة مع 364.3 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 640%، نتيجة انخفاض إيرادات النشاط بقيمة 314.2 ألف جنيه، وزيادة قيمة مخصص اضمحلال أرصدة العملاء المدينة بقيمة 1.8 مليون جنيه، وإنشاء مخصص لمواجهة التزامات قضائية بقيمة 600 ألف جنيه.

حققت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إيرادات بقيمة 19 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 3.4 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 344 ألف جنيه خلال شهر أبريل 2024 مقابل فائض قدره 3.9 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.