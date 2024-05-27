شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات في البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى سعر 47.10 للشراء، 47.20 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 47.12 للشراء، 47.22 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

46.89 جنيه للشراء.

46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.