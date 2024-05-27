شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الالتزام البيئى: صناعة النسيج واحدة من أكبر الصناعات تأثيرًا فى الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫‬ أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية، أن الاستدامة ليست هدف فى حد ذاتها وانما هى هدف لتحقيق أشياء أخرى، من انتاج مستدام واستمرار تشغيل، الابتكار المستدام ليس مجرد مصطلح بل هو تطبيق عملي لتقنيات وأساليب جديدة مثل استخدام المواد القابلة للتحلل، والأصباغ الصديقة للبيئة، وتقنيات التصنيع التي تقلل من استهلاك المياه والمواد الكيميائية، هذه التقنيات ليست فقط صديقة للبيئة، بل هي أيضا تعزز، الكفاءة الاقتصادية وتخلق فرصا جديدة للنمو والتطور

وأشار كمال خلال كلمته فى مؤتمر: "الابتكار المستدام في صناعة النسيج لإنقاذ الكوكب من أجل مستقبل صفر انبعاثات، إن صناعة النسيج تعد واحدة من أكبر الصناعات تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث توظف ملايين الأشخاص حول العالم وتؤثر على العديد من القطاعات الحيوية، ولكن مع هذا التأثير الكبير، تأتي مسؤولية ضخمة تجاه البيئة، فقد أصبحت صناعة النسيج واحدة من أكثر الصناعات تلوينا تستهلك كميات هائلة من المياه، وتنتج نفايات كيميائية تلوث الموارد الطبيعية، فضلاً عن الانبعاثات الكربونية الهائلة.

وقال كمال:" أن المشاركة فى هذا المؤتمر تؤكد أن الوضع الحالي غير مستدام وأن التغيير أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى، إننا بحاجة إلى نهج جديد نهج يستند إلى الابتكار المستدام، الذي يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا ويضعنا على الطريق نحو مستقبل صفر انبعاثات، مؤكدا أنه لدينا اليوم أمثلة رائعة لشركات ومشاريع تمكنت من تحويل أفكارها المبتكرة إلى واقع ملموس مما حقق فوائد بيئية واقتصادية ملموسة، هذه القصص الملهمة تؤكد أن الابتكار المستدام هو المفتاح لبناء مستقبل أفضل وأكثر إشرافًا لكن، لتحقيق النجاح في هذا المسعى، يجب أن نتعاون جميعًا المصنعين، والمصممين، وصناع السياسات، والمستهلكين يجب أن نعمل معا لتطوير وتبني ممارسات مستدامة، وأن ندعم المبادرات التي تعزز الاستدامة في صناعة النسيج.