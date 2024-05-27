شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بلبع: ناقشنا آلية محددة لتسعير السيارات للقضاء على ظاهرة الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن اجتماع اليوم هدفنا منه مناقشة آلية محددة لتسعير السيارات للقضاء علي ظاهرة الركود الحالية.

وقال بلبع إن اتفاق التجار علي سعر محدد تعد جريمة كبرى، وفي حالة ثبوت هذا الاتفاق يتم التحقيق معهم من قبل جهاز حماية المنافسة ويعتبر هذا تكتلا مضرا بسوق السيارات في مصر ومخالف شكلا وموضوعا.

شاركه الرأي علاء السبع عضو الشعبة العامة مشيرا إلى "أن السوق مفتوح للجميع وللبيع ظروف مختلفة فكل من يوفر السيارة في وقت أسرع أو اللون أو غيره يكون له الأولوية والأحقية فيضع السعر المناسب من وجهة نظره أما من يأخذ حجز ويقوم بالتسليم خلال شهور لا يمكن عمل مساواة بينهما أبدا، وبالتالي السبب في ما يحدث الآن من ركود ليس ارتفاع الأسعار بالمرة وإنما العميل التاجر هو ما تسبب في حالة الهرج والمرج في السوق الآن".

وطالب السبع بأن لا يخضع التجار لمثل هذه الأساليب والتمسك بالسعر العادل ولا يسمح بالسعر تحت التكلفة.