شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب في السوق المصري بعد هبوط جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم الاثنين مستهل تعاملات في السوق المصري، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر هبوط ملحوظ إلي 3543 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3543 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8857 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17715 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35430 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 70860 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 110187 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 177150 جنيها.



