شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شومان: استدامة القطن المصرى تساهم فى زيادة تنافسيته فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫‬أكد المهندس خالد شومان، المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، أن القطن المصري هو الأفضل في العالم، مما دفع بعض الشركات لاستغلال اسم القطن المصري، وبالتالي تدخلنا لوقف ذلك وحماية اسم قطن مصر، من خلال تتبع منتجات القطن المصري في كل مراحل الصناعة والتسويق .

وجاء ذلك خلال مؤتمر تحقيق الاستدامة في صناعة الغزل والنسيج بحضور لفيف من المتخصصين بالصناعة .

وأضاف "إننا نشارك في المؤتمرات العالمية في المانيا وفرنسا وامريكا، لحماية اسم القطن المصري، والتسويق والترويج للمنتجات المصنعة من القطن المصري بنسبة 100‎%‎، وسعيا لتحقيق استدامة القطن علي مستوي العالم، مع استمرار تواصلنا مع الشركات العالمية للحصول علي علامة القطن المصري".

وأكد شومان أننا ندير شعار القطن المصري والرقابة الصارمة للحفاظ على القطن عالمياً، وحمايته من الخلط والتلوث بجانب مشروعات لتحفيز قاعدة المستوردين والمصنعين؛ لاستخدام القطن المصري في مصر والعالم، لافتا إلى أنه حاليا يوجد 25 ألف مزارع لديهم شعار الاستدامة للقطن المصري، مما يزيد الطلب عليه، وبالتالي استمرار تنافسيته في العالم .

وأشار المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر إلى أن الدولة لديها خطة استراتيجية متكاملة نحو التوسع في الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا لإنتاج أصنافا جيدة تغطي تلك المساحات وخاصة الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة لتطوير المحالج والمغازل والمصانع المصرية مع التأكيد علي خلو القطن من المبيدات وترشيد المياه وتقليل الانبعاثات .

أشار إلى أننا بدأنا في زراعة القطن الأورجانك بالتعاون مع ألمانيا، ومبادرات مع دول أخري كلها تركز علي القطن المصري لزيادة جودته خاصة طويل التيلة وفائق الطول والحفاظ علي شعار القطن المصرى وعمل تحكم فى المنظومة لعدم التلاعب بشعار القطن .