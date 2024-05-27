القومي للحوكمة يطلق مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات"

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القاهرة - سامية سيد - أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد 35 من القيادات العليا بوزارة العدل.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء.

وأشارت شريف إلى حرص المعهد على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.

وأوضحت شريف أن إطلاق البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية"، يأتي في ضوء التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويتم تنفيذه البرنامج على مدار شهرين بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مضيفة أن البرنامج التدريبي يشمل دراسة ومناقشة العديد من الموضوعات منها تحليل السياسات العامة والادارة الاستراتيجية في المجال الحكومي والقيادة والاصلاح المؤسسي.