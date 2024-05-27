الاقتصاد

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، من أدنى مستوى لها في أسبوعين.
وسجلت أسعار الذهب 2343.7 دولار للأوقية، بزيادة 10.68 نقطة عن التعاملات الصباحية، بارتفاع قدره 0.5%.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % لتصل إلى 2342.73 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتصل إلى 2343.60 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 % لتصل إلى 30.83 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.4% إلى 1040.25 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 1.4 % ليبلغ 976.72 دولار للأوقية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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