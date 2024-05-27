الاقتصاد

الأربعاء.. بدء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم «رسن»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 30 مايو الحالي.
وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب لشركة رسن لتقنية المعلومات، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورجان ستانلي بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي للشركة، أعلنت إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة.

سعر الطرح النهائي

حددت سعر الطرح النهائي لسهم شركة رسن لتقنية المعلومات بـ37 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية 129.1 % من إجمالي الأسهم المطروحة.
وخصص للجهات المشاركة في اكتتاب المؤسسات 22.74 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.
وسيخصص 2.27 مليون سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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