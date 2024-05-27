شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر «إس آند بي 500» مهيأ لصعود جديد بعد ارتفاعه القياسي بنحو 11% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رغم تزايد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لكن مايكل ويلسون المحلل في بنك "مورجان ستانلي" يرى أن الأمور ستسير في منحى إيجابي حتى نهاية العام بل وفي العام الذي يليه، مشيراً إلى أن مؤشر "إس آند بي 500" مهيأ لصعود جديد بعد ارتفاعه بنسبة 11%، وفق ما ذكرت صحيفة بيزنس بوست. ارتفاع مؤشر إس آند بي وتوقع ويلسون أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% يونيو 2025.

ويقول ويلسون أن الزخم السوقي سيستمر إيجابيًا في سوق الأسهم لكن لا يشترط أن تشكل التداولات دائمًا قفزات كبيرة.

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ويتوقع المحلل ماركو كولانوفيتش استراتيجي الأسهم في بنك "جي بي مورجان" استمرار الزخم السوقي متوقعًا تحقيق تداول إيجابية واضعًا لذلك أدنى هدف لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بين جميع البنوك الأمريكية الكبرى. صعود المؤشر منذ بداية 2024 وحتى الآن ارتفع مؤشر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 11٪ منذ بداية العام مع قيام شركات الوساطة الكبرى في وول ستريت برفع أهداف الأسعار الخاصة بالأسهم في الأيام الأخيرة، وفق ما ذكر موقع إنفيستينج.

وتشير البيانات التاريخية إلى أنه عندما يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة بنسبة 10٪ أو أكثر خلال أول 100 يوم من العام فإنه يميل إلى الاستمرار في الارتفاع.

ويبلغ متوسط العائد لبقية السنة 7.1% بمتوسط 9.3% وفقا لتحليل "بنك أوف أمريكا".

يعد أداء مؤشر ستاندرد آند بورز في أول 100 يوم من عام 2024 مهمًا بشكل خاص لأنه يحدث خلال عام الانتخابات الرئاسية والذي يشهد عادةً مكاسب أكثر تواضعًا.

تاريخيًا، ارتفع المؤشر بنسبة 63% خلال هذه الفترات وتُصنف مكاسب 10.4٪ منذ بداية العام لعام 2024 على أنها ثاني أفضل بداية في عام انتخابي منذ عام 1928 والتي شهدت زيادة بنسبة 12.5٪. توقعات إيجابية قوية للمؤشر مما يعزز التوقعات الإيجابية أنه عندما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في أول 100 يوم من عام الانتخابات الرئاسية تبعه بقية العام بنسبة 93٪ بينما بلغ متوسط العائد لهذه الفترات 10.1٪ مع متوسط عائد قدره 8.9٪.

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وفيما يتعلق بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، يمكن أن يترجم هذا إلى هدف نهاية العام عند 5800 و5730 على التوالي.

وبشكل عام، تُظهر الأنماط التاريخية لجميع سنوات الانتخابات ارتفاع المؤشر بنسبة 88% مع متوسط عوائد 8.8% و8.5% مما يشير إلى نطاق محتمل من 5730 إلى 5700 للمؤشر بحلول نهاية عام 2024.