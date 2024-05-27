شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.29 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع ترقب الأسواق لاجتماع مجموعة أوبك+ المقرر عقده في الثاني من يونيو المقبل، لمناقشة الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا لتصل إلى 82.29 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود أغسطس الأكثر تداولا 13 سنتا إلى 81.97 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا ليبلغ 77.85 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من يونيو المقبل عبر الإنترنت.

وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام.



