شكرا لقرائتكم خبر عن تتضمن 4 وحدات.. صندوق الاستثمارات العامة يطلق «مجموعة نيو للفضاء» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.