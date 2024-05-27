شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين NERIC وEastern R&E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، وفد جمعية التنمية المصرية الكورية KEDA، برئاسة كانج وونج سيك رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من قيادات ومسئولي الجمعية، بالإضافة إلى مسئولي شركة EASTERN R&E المتخصصة في تصنيع عربات السكك الحديدية ومكوناتها، وشركة تونيمولي لإنتاج مستحضرات التجميل، وشركة NST المتخصصة في إنترنت الأشياء، وشركة Good Elevator المتخصصة في تركيب وصيانة المصاعد، وشركة A.N.Fire Solution المتخصصة في إدارة مرافق الإطفاء والسلامة من الحرائق، وشركة HYUNDAI FENCE CO لتصنيع السياج الحديدية، وشركة SAN Food Value المتخصصة في تطوير تكنولوجيا تخزين الأغذية، وشركة E & Bridge المتخصصة في إنتاج وقود الديزل الحيوي، وشركة TTS لإنتاج الدراجات النارية الكهربائية ، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لصناعة الملابس الجاهزة، والأمين العام للجمعية الكورية لترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس الجمعية الكورية الباكستانية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

كما شهد وليد جمال الدين توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC، وشركةEastern R&E المتخصصة في توريد مكونات عربات السكك الحديدية وتصنيعها وإنتاج عربات الشحن الخاصة بها، وذلك بهدف تطوير مشروعات إنتاج عربات السكك الحديدية وتبادل المعلومات التقنية ونقل التكنولوجيا ومراقبة جودة الإنتاج، وقد قام بتوقيع المذكرة أحمد المفتي مدير المشروع بشركة NERIC والسيد إيوي سي لي رئيس مجلس إدارة شركة Eastern R&E.، و كانج وونج سيك رئيس مجلس إدارة جمعية KEDA.

وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته باستقبال الوفد، مؤكدًا حرص المنطقة الاقتصادية على ضم العديد من الاستثمارات الكورية نظراً للعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر وكوريا ومثمناً دور KEDA في التقارب بين البلدين، كما عبر عن سعادته بالتعاون بين الشركات الكورية والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد من خلال الشراكة مع هونداي روتم، والتعاون مع شركة Eastern R&E. ، حيث يمهد هذا التعاون إلي مزيد من الشراكة في القطاعات المستهدفة من قبل الهيئة، والتي ستسمح للاستثمارات الكورية بالوصول إلى السوق المحلية والأسواق الإفريقية، كما أكد أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بالموقع المتميز والعمالة الفنية الماهرة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المختلفة والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية.

من جانبه عبر كانج وونج سيك، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية المصرية الكورية، عن شكره على حفاوة الاستقبال والترحيب داخل المنطقة الاقتصادية، وأكد أن زيارة المنطقة الصناعية بالسخنة تعطي فرصة للشركات الكورية للتعرف عن قرب على المشروعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية، وأشار إلي أن العديد من الشركات الكورية التي ترغب في الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط تريد التعرف بشكل أكبر لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر نظراً للموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، وأكد ضرورة وجود مزيد من الزيارات المتبادلة لتوضيح الفرص الاستثمارية أمام الاستثمارات الكورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب انتهاء اللقاء توجه الوفد إلى زيارة ميدانية لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث تفقد الوفد مصنع هينج تونج مصر للمنتجات الكهربائية والألياف الضوئية، وشركة ميديا إيجيبت للأجهزة المنزلية، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر"، كما تفقد الوفد مصنع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية NSF,بالمطور الصناعي السويدي.