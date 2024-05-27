شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ضخ المياه لسكان مدينة نيو هليوبوليس بعد إصلاح كسر الخط الرئيسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد البحيرى، رئيس جهاز مدينة نيو هليوبوليس، إنه تم إعادة ضخ المياه إلي سكان مدينة نيو هليوبوليس، بعد النجاح في إصلاح كسر لخط المياه الرئيسي علي بعد 17 كيلو من المدنية، نتيجة الأعمال التي قام بها أحد المقاولين.

أضاف انه فور حدوث الكسر تم التحرك السريع والتواصل مع كل الجهات، خاصة أن الكسر يقع اسفله تجريف رمال بعمق يصل لنحو 10 أمتار، وبالتالي تم ردم كميات كبيرة من الرمال حتى يتسني اصلاح الخط، وهو ما تم بالفعل، حيث تابع الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، المشكلة من بدايتها حتى اتمام الاصلاح وضخ المياه بصورة كاملة ‬.

وأوضح أن رئيس الشركة عقد جلسات مع السكان، وعدهم بصيانة الخط وتجديده مع زيادة الطاقة التخزينية لـ45 ألف متر مياه بدلا من 20 الف، لافتا إلى أن هناك حالة من الارتياح سادت المدينة بعد النجاح في إصلاح الخط مع ضرورة التنبيه علي المقاولين بعدم الحفر في المنطقة إلا بعد التنسيق مع جهاز المدينة.