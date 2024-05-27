شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 11831 نقطة، وبتداولات بلغت 5.899 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 214.774 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.458 نقطة. ارتفاع أسهم 110 شركات ارتفعت أسهم 110 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 108، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، صناعة الورق، وتشب، ومسك، ومتطورة، ومبكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنابيب الشرق، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وبنيان ريت، وسيرا، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7% عند 26448 نقطة، وبتداولات بلغت28.603 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.671 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.107 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 87 شركة مدرجة في السوق الموازية.