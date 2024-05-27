شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد في «مياهنا» 6.1 مرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت تداول السعودية عن نتيجة عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في شركة مياهنا السعودية لمعالجة المياه، مشيرة إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 6.1 مرة.
ووفقا لبيانات تداول، شملت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في مياهنا، 9,655,532 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح، قد بدأت يوم 21 مايو 2024م واكتملت يوم 22 مايو 2024م.
ونوهت بتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 11.5 ريال للسهم الواحد.
وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38,622,130 سهماً، تمثل ما يعادل 80% من إجمالي أسهم الطرح.
ووفقا لبيانات تداول، شملت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في مياهنا، 9,655,532 سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح، قد بدأت يوم 21 مايو 2024م واكتملت يوم 22 مايو 2024م.
تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتبسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 10 أسهم كحدّ أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 11.6% تقريباً بناءً على نسـبة مـا طلبـه كل مكتتـب إلـى إجمالـي الأسهم المطلــوب الاكتتـاب فيهـا.
ونوهت بتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 11.5 ريال للسهم الواحد.
وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38,622,130 سهماً، تمثل ما يعادل 80% من إجمالي أسهم الطرح.