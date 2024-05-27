شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ترخيص «الخليجية العامة للتأمين» بمزاولة النشاط لمدة 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني استلامها اليوم الإثنين بتاريخ 19/11/1445 هـ الموافق 27/05/2024م تجديد الترخيص من هيئة التأمين.
ونوهت الشركة في بيان على تداول، بتجديد الترخيص للشركة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية في عدة فروع.
وأضافت أن الفروع هي: (التأمين العام و التأمين الصحي) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 18/03/1446 هـ الموافق 21/09/2024م وتنتهي بتاريخ 17/03/1449هـ الموافق 19/08/2027م.
ونوهت الشركة في بيان على تداول، بتجديد الترخيص للشركة بمزاولة نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية في عدة فروع.
وأضافت أن الفروع هي: (التأمين العام و التأمين الصحي) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 18/03/1446 هـ الموافق 21/09/2024م وتنتهي بتاريخ 17/03/1449هـ الموافق 19/08/2027م.