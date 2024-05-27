شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» تحصل على تسهيلات من بنك البلاد بـ275 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة على اتفاقية تسهيلات بنكية من بنك البلاد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن حصولها على التمويل اليوم، فيما تبلغ قيمة التمويل 275 مليون ريال.

وأضافت أن مدة التمويل تنتهي في 5 مارس 2025م، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.

وأفادت بأن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع الضمانات الحكومية وغير الحكومية وخطابات الاعتماد وتمويل المستخلصات للمشاريع.