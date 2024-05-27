شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلة 2355 دولارا للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع 0.9% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.9%، مسجلة 2355 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت خسائر على مدار الأيام الماضية.وصعدت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع.صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية في منتصف تعاملات اليوم، بنسبة 0.4 % لتصل إلى 2342.73 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتصل إلى 2343.60 دولار.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 % لتصل إلى 30.83 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.4% إلى 1040.25 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 1.4 % ليبلغ 976.72 دولار للأوقيةوالمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.وكانت أسعار الذهب قد تراجعت يوم الجمعة الماضية، متأثرة بارتفاع الدولار، في ظل تزايد التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.